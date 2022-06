Horóscopo de hoy Géminis sábado 11 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Géminis en la vida

Sabiduría. Madurez adquirida en experiencias de la vida. Gusto pero despego de las cosas terrenales. Serenidad, tiempos de antaño.

Si te has sentido un poco viejo últimamente, intenta remplazar esa palabra con sabio. La madurez que has adquirido en los últimos meses no puede ser subestimada. Así es la vida cuando tienes un montón de experiencias importantes.

