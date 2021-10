Horóscopo de hoy Géminis sábado 23 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Géminis en la vida

Sí, sabes que la rutina es el peor enemigo de las personas, sin embargo no lo es para Escorpio; donde hoy el sol entra en su casa.

Ellos aman la disciplina y se ajustan perfectamente a la rutina. Por los próximos días crea planes e involucra a otros para concretar tus metas. Envía una gran felicitación al místico escorpio.

Géminis en el dinero

Has gastado más de la cuenta los últimos días, puedes sentirte abrumado y preocupado, pero no te lamentes, te has regalado ciertos lujos y has tenido la oportunidad de compartir tu dinero con seres queridos. Relájate, lograrás equilibrarte de nuevo.

