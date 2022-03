Horóscopo de hoy Géminis sábado 5 de marzo de 2022 con Padme Vidente.

Géminis en el amor

No vale la pena que hagas tanto sacrificio por una persona que de verdad no tiene ni el más mínimo interés en ti en este momento, es totalmente necesario que tomes valor y que te lo des a ti mismo, el camino se hace un poco complicado cuando no tenemos amor propio y eso siempre afecta a los enamorados poco correspondidos.

