Horóscopo de hoy Géminis sábado 6 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Géminis en el trabajo

No esperes que todo sea como está pensando en tu trabajo, hay un ascenso esperando por ti, muy pronto podrás verlo y darte cuenta que estás a punto de conseguir eso que hace tiempo quieres, no será tan difícil como crees, así que no desistas.

Si estás sintiendo que todo puede ser un poco mejor, entonces no dejes que todo pase sin arreglarse desde ahora.

Géminis en el amor

Hay un gran momento esperando por ti y también en el amor, solo hay que atreverse a cruzar el río y no ahogarse en él, no lo dudes ni por un segundo.