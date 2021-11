Horóscopo de hoy Géminis viernes 12 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Géminis en el amor

Este es un buen día para que recuerdes la belleza de tu pareja y la manera en que te mueve. No dejes que lo olvide, pues dentro del vértigo cotidiano, es común que pasemos por alto lo necesario por atender lo urgente.

No permitas que lo rutinario pese. Es un buen día para poner en práctica todo lo que has aprendido sobre el amor, demuéstrate a ti mismo que no vas a volver a tropezar con la misma piedra, y que has adquirido la madurez emocional suficiente para amar y ser amado.