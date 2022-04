Horóscopo de hoy jueves 28 de abril de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: La sociedad nos enseña a competir, porque lo que ellos quieren precisamente es tenernos enfrentados. Si todos nos uniésemos, ese uno por cien de la élite, no tendría poder. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Hay una energía, es masculina; padre, hermano, jefe, etc. ¿Será que es a él a quién no has perdonado todavía o a quién ejerció este rol en tu vida? Reflexiona... Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Los animales tienen una gran labor en esta vida, te vendría bien meditar con el canto de las ballenas, eso te hará sanar cualquier herida. Ve tu horóscopo completo aquí...



Signos de Tierra

Tauro: Estás en un buen momento para hacer un retiro espiritual, irte a una casita de playa o campo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Debes ser consciente del inmenso poder que tienes y aprovecharlo. Quizá te venga bien una lectura angelical o de registros akásicos para descubrir un poco más sobre tu origen. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: No cantes las canciones de otros, canta la tuya propia porque tal y como es, es preciosa, armónica, única y perfecta. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos y predicciones para el mes de abril de 2022.

Géminis: Este es un día para reafirmarte en lo que estás haciendo, para que continúes, para darte aliento cuando a lo mejor estás cansado o crees que no se te valora, o para cuando surgen problemas en el camino. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Si te encuentras en un entorno donde la gente no piensa como tú, este día tiene un mayor valor todavía. Sé cauto. Intenta concentrarte y calmar tu mente, medita lo que sea necesario. Cuando tengas las cosas realmente claras, podrás dar el paso adelante y mostrarte. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Se abren grandes oportunidades y solo tienes que cogerlas. Cuando Dios cierra una puerta, abre un ventanal con grandes vistas al mar. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: Ya es tiempo para conocerte de verdad, viaja a tu interior, platica con tu corazón y conseguirás esas respuestas que tanto necesitas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: El estrés te lleva a tomar decisiones precipitadas. Revisa eso y tómate un respiro. ¡Feliz regalo para ti mismo! Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Pídele a tus Ángeles que envíen amigos nuevos, nutritivos, para tu vida y que encajen en tu nuevo yo. Te aseguro que esta situación será temporal y que llegará gente estupenda a tu vida. Mientras tanto no olvides que tienes otros amigos geniales, tu familia de luz, que aunque no tenga cuerpo físico, está presente igualmente. Ve tu horóscopo completo aquí...