Horóscopo de hoy Libra jueves 28 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Libra en la vida

Es un día para estar en silencio y para no actuar. Debes estar vigilante, ser inteligente y cultivar tu independencia. Observa lo que hacen todos los seres que te rodean, manteniéndote callado, viendo sus acciones, descubrirás quiénes son realmente.

No divulgues tus secretos, no comentes tus pensamientos, mucho menos lo que sientes. Conserva tu energía porque la utilizaras más adelante, así podrás distinguir en quién puedes confiar y en quién no.

