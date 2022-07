Horóscopo de hoy jueves 28 de julio de 2022 con Padme Vidente

Aries: Hasta cuando vas a estar haciendo cosas que no te hacen feliz? O viviendo situaciones que no te permiten avanzar? No esperes a que nadie te rescate cuando tu puedes ser libre por ti mismo. ¡Hazte una promesa hoy! Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: Respeta tus ciclos, cada uno de ellos, como llegan. Así como respetas la alegría y la felicidad de un instante. Ser sensible, es un hermoso don, sin esa sensibilidad la vida se queda en un plano mental. Tu intuición es el regalo más hermoso que el cielo te dio. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: Si decides escuchar tu corazón, cada latido susurrará un te amo. Para tu alma, eres perfecto, infinito, eres luz, paz. Cuando hagas una pausa, escucha sólo el amor. Aquí y ahora, el amor te sostiene. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: Hoy, es tiempo de elevar tu conciencia y ver hacia dentro, hacia ti propia lux, hacia tu inmaculada alma y sólo así podrás comprender que ante cualquier situación, la única certeza es el amor. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Has sanado tu corazón y eres feliz pues tus oraciones se han escuchado. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Mereces sentirte y verte bien respira y disfruta cada momento de tu vida. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Te pedimos que no te detengas en tus peticiones, nosotros estamos felices de ser tu guía espiritual, entregando tus mensajes o estructurando correctamente tus solicitudes. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos mes de julio 2022

Escorpio: Dios te las concederá dependiendo cómo las necesites, ni antes ni después simplemente en el tiempo perfecto. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Gabriel te pide que crees armonía cediendo a la meditación y la quietud de modo que los mensajeros divinos puedan librarte de tus cargas así sentirás un estado completamente diferente. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Significa que ya no estás dispuest@ a llevar el dolor de la reacción en tu interior, cuando mantenemos la incapacidad de perdonar en nuestro corazón, podemos vernos apuñalado a la amargura. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: El Arcángel Samuel desea ayudarte cariñosamente y, como la ansiedad suele preceder del cambio, te pide que invoques el poder de todos los Arcángeles para que te ayuden a llegar justo donde te gustaría estar. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: La tristeza que reflejas en tu mirada ya la detectan todos, sabes que no estás sol@ pero evitas pedir ayuda, quizá sea por que estás más pendiente de tus problemas que en buscar soluciones. Ve tu horóscopo completo aquí...

