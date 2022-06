Horóscopo de hoy Leo domingo 12 de juniode 2022 con Padme Vidente.

Leo en la vida

Recientes cambios en tu vida familiar te acercarán aún más a tus seres queridos, incluida tu pareja. De hecho, cuanto más confíes en él o ella más cercanos estarán. Incluso si acabas de empezar a salir con alguien, no sientas timidez a la hora de compartir ningún secreto. Por supuesto, que no sea nada importante. No todavía.

