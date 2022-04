Horóscopo de hoy Leo jueves 21 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Leo en la vida

Estás cambiando por dentro y por fuera. Esto quiere decir que puedes haber notado que ya no resuenas con los amigos que tenías antes. No tiene por qué haber pasado nada conflictivo, ni un enfado o un alejamiento. Simplemente a veces las personas dejan de llamar o a ti ya no te dan ganas de hacerlo.

En este momento, en el que la humanidad se está dividiendo, es más importante tener a tu alrededor a personas que realmente vibren con tu ser y con las que realmente te encuentres a gusto, en familia. No estás solo, no te preocupes. El universo te trae a las personas adecuadas que puedan continuar contigo en el camino, nutriéndote y compartiendo cosas contigo.