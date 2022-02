Horóscopo de hoy Leo jueves 24 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Leo en la vida

Tendrás paz interior, emociones equilibradas y relaciones armoniosas con los demás. Lo más importante es lo que hay en tu interior, pues todo lo demás es una consecuencia de ello. Se te ha colocado en una buena posición para lograr el equilibrio, y para este propósito necesitas ser más amable contigo mismo y con los demás.

Si sientes que existe tensión o malentendidos en tu relación con una persona en particular, trata siempre de ver a través de sus ojos. Por ejemplo, vas a un restaurante, la mesera es mal educada, te pone nervioso y por consiguiente empiezas a emanar energía negativa, lo cual no hace más que empeorar la situación para ambos. Antes de responder con indignación y agresivamente, piensa, imagínate que pudiera haberle ocurrido a la mesera. Tal vez tiene problemas de salud, o su jefe no le ha pagado, o algo le ocurrió a algún familiar. ¿Como te comportarías tú en tal situación?