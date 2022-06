Horóscopo de hoy Leo jueves 30 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Leo en el trabajo

Encontrarás algunos obstáculos y debes manejarlos con tranquilidad. Evita que tu ser se cargue con energías negativas que no te pertenecen. Cierres de ciclos vienen y con ellos la firma final que necesitas. Vendrán situaciones imposibles de eludir, pero si estás atento a su cambio, la sorpresa no te dejará sin palabras. No te lamentes por cosas que no dependen de ti y simplemente espera el mejor momento para actuar.