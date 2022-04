Horóscopo de hoy Leo lunes 25 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Leo en la vida

Te rendirás ante una evidencia que podría acabar siendo lo que te empuje a estar en una realidad paralela. Puedes imaginar como pagas todas tus deudas cuando en realidad te haces un hueco entre aquellos créditos que quizás no esperabas contratar.

Horóscopos y predicciones para el mes de abril de 2022.

Leo en el amor

El amor puede ser tan sumamente intenso que tendrás que ponerte las pilas en la medida de lo posible. Para poder llegar hasta esa persona que está dándolo todo, y ponerte a su altura, si no estás al mismo nivel, deberás tomar medidas. Ambos necesitan ese pequeño empujón que hasta la fecha no has demostrado.