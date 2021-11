Horóscopo de hoy Leo martes 16 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Leo en el trabajo

No inviertas en la aventura que te van a proponer. No está bien estructurada y hay riesgos por todas partes. Te será doloroso decir que no, pues procede de un amigo muy querido, pero es lo justo. No puedes arriesgarte solo por el afecto que le tienes. Hay que negarse, y seguir adelante.

Leo en la vida

Te duele lo que sucede con una persona cercana, en tu plano emocional. Sin embargo, debes blindarte, pues puede llevarte a un estado de tristeza peor que el que sufres. Eres sumamente empático, pero debes encontrar el punto medio cuando se trata de ayudar a los demás, pues de otra manera ni le ayudas ni te ayudas a ti mismo.