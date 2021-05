Horóscopo de hoy Leo miércoles 12 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

La Luna está en el elemento aire, por lo que tu día sentimental estará lleno de altibajos, estarás sensible y ansioso y tus reacciones serán a veces exageradas, pero las cosas no se saldrán de control gracias a tu paciencia. No te preocupes, tus malestares serán pasajeros.

Leo en el dinero

Sabrás cual es el momento oportuno para hacer una fuerte inversión.

Tu número de la suerte: 432.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!