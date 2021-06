Horóscopo de hoy Leo miércoles 2 de junio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Leo en la vida

Un sentido de justicia se apodera de tu alma. Si has luchado, cosecharás; pero si no has hecho nada, te confrontarán.

Verás pasar el cadáver de tu enemigo, ya no tienes que hacer nada. La presencia de Neptuno aporta el cierre kármico que tu vida necesita.

Sentimientos que sanan y puertas que se abren, sí se puede, todo se puede. Es cuestión de fe, para que todo llegue con facilidad, gozo y gloria.

Tu número de la suerte: 331