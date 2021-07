Horóscopo de hoy Leo miércoles 28 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Leo en la vida

El día se presenta muy reflexivo para ti. No en plan de dudas, que también porque eres un buen drama, sino más tirando hacia darle vueltas a acontecimientos pasados. Mercurio en tu casa te va a hacer replantearte si has actuado bien en ciertos casos. Una vez tengas la respuesta, no lo pienses más: si es que sí, permanece seguro con tu decisión; si es que no, te sirve para cambiar patrones que no debes repetir en el futuro.

Tu número de la suerte: 254

Tu número de la suerte: 6