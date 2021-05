Horóscopo de hoy Leo miércoles 5 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Leo en la vida

No te fuerces a salir si realmente no te apetece, porque hoy te conviene un poco de calma e incluso de soledad. Estar en tu ambiente y no sentirte obligado a tener que poner buena cara a nadie, te hará bien.

Sabrás ser seductor y divertido, eso te hará renovar tu autoestima, ya que a veces necesitas ser admirado para sentirte bien contigo mismo, y hoy lo puedes conseguir.

Tu número de la suerte: 765.

