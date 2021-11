Horóscopo de hoy Leo viernes 12 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Leo en el amor

No cuentes ese secreto que involucra a una persona cercana a tu pareja. No solo traicionas la confianza de quien te lo contó, sino que además vas a hacer que la persona que amas pierda a uno de sus vínculos más importantes. Todo ello, además de que sepas si ese relato es verdad o no.

Si aún no tienes pareja, esa persona, la que te atrae y tú, comparten toda una vida de experiencias paralelas y sueños por realizar. Es un gran momento para que unan sus travesías y se ayuden mutuamente con la carga que implica la existencia.

Con ese fin, debes expresar lo que sientes.