Horóscopo de hoy Leo viernes 14 de enero de 2022 con Padme Vidente.

Leo en la vida

La Torre es el boleto a nuevas y brillantes perspectivas y oportunidades. Los viejos deseos continúan siendo objetivos no realizados y proyectos inconclusos que te mantienen estancado al no elegir tus metas. Este es el momento de repensar tu deseo, porque algo se aproxima. Algo está por suceder. ¿Qué es lo que crea una verdadera satisfacción para ti en este momento de tu vida? Tú eres la única persona que sabe y no puedes engañarte.

Horóscopos y predicciones para el mes de enero de 2022.