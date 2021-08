Horóscopo de hoy Leo viernes 27 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de agosto 2021.

Leo en el dinero

Tienes que equilibrar tus gastos, no puedes gastar más de lo que ingresa, eso no quiere decir que no vayas a gastar nada, sino que tienes que ser coherente con tus compras.

Tienes que proyectar y analizar si lo que haces con tu dinero está bien invertido o solo es para el momento.

Leo en el amor

No hagas caso de los comentarios malintencionados acerca de tu pareja, que lo único que pretenden es desestabilizar tu relación.