Horóscopo de hoy Libra domingo 9 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Libra en el amor

Si aún no dispones de la dulzura del amor, este podría estar en tu horizonte ¡y más cerca de lo que imaginas!, porque Géminis y Venus se encuentran lanzando flechas a diestra y siniestra. El verdadero amor está a tu alrededor.

Libra en la vida

No creas todo lo que escuchas. No dejes que otros te manipulen, confía en tus propios instintos y no en los demás. Tienes problemas para encontrar las palabras correctas.

Libra en el dinero

Un sueño podría mostrarte una forma de ganar más dinero.

