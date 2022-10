Horóscopo de hoy Libra lunes 03 de octubre de 2022 con Padme Vidente.

Libra en el amor

Es absolutamente necesario revisar tus prioridades y dejar de quejarte cuando las cosas no evolucionan como lo deseas. No culpes constantemente a la persona que comparte tu vida ni a la persona que amas. Haz que entienda lo que sientes, no ocultes tus emociones y tus intenciones. Al corregir estos puntos sensibles, tu visión de amor y punto de vista cambiarán.