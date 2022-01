Horóscopo de hoy Libra lunes 17 de enero de 2022 con Padme Vidente.

Libra en el trabajo

Habrá un buen ambiente en este trabajo donde estás, por fin encuentras buenos colegas.

Horóscopos y predicciones para el mes de enero de 2022.

Libra en el amor

Tu ex sigue pensando en ti, parece que está arrepentido. Lo más probable es que al menos una de tus relaciones importantes cause dificultades. Si tu matrimonio está pasando por una mala racha, no seas ciego ante los defectos ni arrogante para admitirlos.