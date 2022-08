Horóscopo de hoy Libra sábado 06 de agosto de 2022 con Padme Vidente.

Libra en la vida

Este es un buen día para que te mires al espejo y te reconozcas en toda tu plenitud. Has hecho lo correcto y lo necesario y no puedes reprocharte nada. El tiempo va a rendir sus frutos, no debes dudarlo. Pero este día puedes descansar un poco con la satisfacción de que has cumplido con tu deber hacia tu cuerpo.