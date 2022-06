Horóscopo de hoy Libra sábado 18 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Libra en el amor

Si estás soltero, es el momento ideal para ti. Te puedes ver obligado a realizar un viaje inesperado. El destino no será un lugar turístico, es más, harán ese viaje porque no podrán negarse. Tendrán muchos inconvenientes tanto durante el viaje como en el lugar de destino, sin embargo, cupido los sorprenderá en el lugar menos esperado. Los astros les aconsejan que vivan el momento y que no se preocupen tanto por el futuro, las cosas se acomodarán solas con el tiempo.

Las cartas te aconsejan que continúes con este curso y te tomes algún tiempo para examinar las cosas más de cerca, ya que podría ser como saltar del sartén al fuego.