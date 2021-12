Horóscopo de hoy Libra viernes 31 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Libra en la vida

Buen día para dejar el pasado atrás. Llegó el momento de caminar hacia delante y dirigirse a grandes aventuras. Toma en cuenta que has pasado por muchas experiencias que te han enseñado mucho. No te preocupes, ya no deberás pasar por más contratiempos por ahora. Los astros te invitan a darte un baño con toronjiles para lograr dejar atrás el pasado.

