Horóscopo de hoy martes 26 de abril de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: Tienes mucho más que hacer dentro de este camino que tienes que lograr, así que no te olvides ni dejes de lado a la pareja. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: No todo es malo en el amor, tu pareja si es la indicada, deja de preguntártelo todo el tiempo… Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Sé feliz, agradece el estar vivo, el respirar, el tener lo que deseas, pocos son tan afortunados como tú. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: Revisa los complejos inconscientes que te detienen. Calma, introspección y autoconocimiento es el camino a seguir para recibir, en seis meses más, la poderosa sanación que ofrece esta luna. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: La Luna te llama a que reconectes con la fuerza de la vida. Esa fuerza que te sostiene cuando sientes que no tienes en que apoyarte o creer. Estás purificando formas de actuar que ya no van con tu Yo interior, estás limpiando todo eso que te fue heredado.

Capricornio: Estás en una etapa de maduración personal e intelectual. No importa el tiempo, sigue meditando, sigue reflexionando. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos y predicciones para el mes de abril de 2022.

Signos de Aire

Géminis: Si no lograste aclarar situaciones del pasado, entonces no pienses que eso será así para siempre, hay que poner un poco más de ganas a tu vida, no esperes que todo vaya pasando sin que esté presente en tu camino. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: En el amor, olvida por un momento los defectos de tu pareja, no todo es negativo y lo sabes, deja de ser perfeccionista porque eso es lo que justamente tampoco eres tú… Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: El mejor remedio para el corazón, será siempre mirar el cielo, sentir el viento y admirar frente a un espejo cuanto has logrado crecer. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: Ya no hay que hacer cosas que no te interesen solo por dar gusto a otros, es un muy buen día para comenzar a poner alegría en tu camino. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Cuídate en la salud, quizá puede que enfermes de algo grave. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Ya no hay necesidad de hacer cosas que de verdad no te están presentando nada bueno. Ya es tiempo de ponerte en forma. Ve tu horóscopo completo aquí...