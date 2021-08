Horóscopo de hoy Piscis domingo 22 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Piscis en el amor

Si estás en una relación estable, hoy tu pareja puede estar irritable por causas que no conoces, si no está en la disposición de conversar sobre el tema, no ejerzas presión para que te cuente lo que le está sucediendo.



Piscis en la vida

No dejes que los problemas que puedan venir por malos entendidos en el trabajo o el estrés que provoca el traslado desde tu lugar de desempeño al hogar te hagan perder la armonía interior.