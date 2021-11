Horóscopo de hoy Piscis domingo 7 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Piscis en la vida

Tendrás que atreverte a ser diferente, atrevido, a perder tus inhibiciones para poder triunfar en todo aquello que emprendas, ya sea

buscar pareja, hacer nuevos amigos, encontrar trabajo, etc.

Hay que ser espontáneo, no caigas en el miedo ni la inseguridad. No hagas las cosas simplemente porque te ordenan que las hagas. Te ves atrapado por la rutina de la superstición y has de salir de eso para poder avanzar.

Solamente tú puedes decidir sobre tu vida, pero sin cuestionar el orden natural de las cosas.