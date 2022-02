Horóscopo de hoy Piscis jueves 10 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Piscis en la sexualidad

Yo soy dueño de mi sexualidad y de mi corazón. Todo lo que he dado a otros y me quito a mí, lo tomo de vuelta proclamándome soberano de mi propia intimidad. Ishtar entra en tu vida para que revise la forma en que has compartido tus alegrías.

