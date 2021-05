Horóscopo de hoy Piscis jueves 27 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Piscis en la vida

No te preocupes, no te agobies, no te exaltes ante las cosas que parecen estar en caos a tu alrededor, porque si bien puede parecer que estás rodeado de caos, y que por momentos no puedes ver la luz, debes saber que eres capaz de avanzar con paso firme y seguro.

Todo está bien, por mucho que sientas que a tu alrededor hay zozobra, tú estás seguro, y cuanto antes asumas esto, antes verás los caminos que debes transitar.

Invoca a los señores de la luz para equilibrar mente, cuerpo y espíritu.