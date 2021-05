Horóscopo de hoy Piscis lunes 10 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Piscis en la familia

Dispones de una extraordinaria capacidad para entender la timidez, la vergüenza, todas esas pequeñas cosas que nos abruman a todos alguna vez en nuestra vida.

Lo darás todo por tus hijos, y cuando digo todo, me refiero a todo. Sacrificarías cualquier cosa por su bienestar, por su futuro. A veces, incluso, serás demasiado flexible con ellos, y es que te resulta difícil imponerles una disciplina que tú misma no practicas. No se trata de echarte una reprimenda, pero no debes olvidar que esta faceta de la educación es muy importante también. En cualquier caso, debes encontrar el punto de equilibrio, y eso es bueno.

