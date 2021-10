Horóscopo de hoy Piscis lunes 25 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Piscis en la vida

A veces ir demasiado rápido puede ser contraproducente. Piensa que la única manera de aprender la lección es vivir al máximo. Mantente alerta y no te quejes por todo lo que sucede. Una actitud positiva será lo que te permita salir adelante. Para alcanzar el éxito, no basta con desearlo, debes trabajar en función de tus metas con confianza en ti mismo y tus capacidades.

No permitas que nadie te diga lo que debes hacer. Sigue tu intuición. El no abrir tu mente, solo te estancará. Piensa que todo cambio es bueno, aunque ahora no estés viviendo el mejor momento, siempre vendrán nuevas oportunidades.

Piscis en el amor

En cuanto al amor, debes soltar. Es día de fuertes cambios, vivirás situaciones sorpresivas.

