Horóscopo de hoy Piscis lunes 27 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Piscis en la vida

No puedes quedarte en estado de introspección eternamente; es momento de salir y enfrentarte al mundo. Evita situaciones tóxicas que se roben tu energía. Corta con hilos que te sujetan a situaciones muertas, no arrastres con lo que ya no te sirve. Traiciones podrán verse y estarás en el momento justo para descubrirlas. No te pierdas en palabras sin sentido y con doble intención, eres capaz de ver la cara de los corazones.