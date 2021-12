Horóscopo de hoy Piscis miércoles 1 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Piscis en la salud

En estos tiempos, el cuidado de la salud es muy importante y para los pececitos lo será aún más, así que no bajes la guardia y cuídate. Nada de cosas frías ni cambios bruscos de temperatura. De igual manera cuida lo que comes, pues andarás sensible del estómago.

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre de 2021.

Piscis en la vida

Debes mejorar tu humor y tratar de tener un carácter más relajado.

Piscis en el amor

En el amor, las cosas pintan de color de rosa.