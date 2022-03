Horóscopo de hoy Piscis miércoles 23 de marzo de 2022 con Padme Vidente.

Piscis en la vida

Te sientes un poco desanimada porque a diario tenías muchas expectativas puestas en el trabajo, en la forma de llevarlo adelante, en prosperar, en destacar, pero no se están cumpliendo. A veces eres poco realista y tal vez todo sea fruto de tu impaciencia o de ver el vaso medio vacío. Intenta valorar a diario la situación tal como es, no pensando en como tú quieres que sea o te imaginas que puede ser. Te puede llegar una onda que te cause cierta inquietud, sobre algo que había permanecido oculto.

