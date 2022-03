Horóscopo de hoy Piscis jueves 31 de marzo de 2022 con Padme Vidente.

Piscis en la vida

Hay veces que no tenemos todas las respuestas y es así de simple, si careces de una explicación para algo que te preguntarán en el trabajo, no inventes excusas y solo dedícate a decir la verdad que está en tu interior.

Piscis y los Ángeles

El Ángel de la verdad dice: Si has descubierto algo que de verdad no tiene mucha razón de ser, entonces vuelve a pensar un poco más lo que has aprendido.