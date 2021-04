Horóscopo de hoy Piscis sábado 24 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Piscis en la vida

Desear lo que no es tuyo es una tentación que hoy tendrás, especialmente en las relaciones o en lo sentimental. Pero ese juego puede ser bastante peligroso ahora, aunque no te percates de ello, porque hay alguien que no te pierde de vista en esos asuntos.



Piscis en el trabajo

No te gusta nada juzgar a los demás, pero si se trata de una cuestión profesional, hoy no te quedará más remedio que dar tu opinión con sinceridad.

