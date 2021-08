Horóscopo de hoy Piscis sábado 28 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de agosto 2021.

Piscis en la familia

Probables problemas en las relaciones entre padres e hijos.

Piscis en el amor

No idealices a tu pareja, pon los pies sobre la tierra.

Piscis en el dinero

Puesto que te has dejado llevar por las circunstancias y no te has detenido a evaluarlas, estarás a la espera de la fortuna.

Piscis en el trabajo

Son momentos para cuidar tu reputación profesional, demasiada espiritualidad en la carrera puede tambalear puestos de autoridad. Respeta la jerarquía.