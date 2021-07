Horóscopo de hoy Piscis viernes 9 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Piscis en el amor

Escucha lo que te dice el corazón.

Horóscopos y predicciones para el mes de julio 2021.

Piscis en la vida

Posibles líos con alguien de tu misma edad, que aparenta ser lo que no es. Puede que hable mal de ti a tus espaldas, pero no creas en los chismes, estos no pueden ser verdad.

A veces te sientes infeliz por que quieres ayudar pero no puedes, o simplemente se te olvida, esto no te quita el sueño, pero te trae momentos de angustia. Trata de trabajar en ello.

Piscis en la salud

Posiblemente se presente una enfermedad causada por un virus, pero será pasajera. Puede tratarse de ti o de una persona mayor de tu entorno y, aunque no es de preocupación, el tratamiento es difícil y se requerirá de reposo; pero tranquilo, la recuperación será exitosa.

Piscis en el dinero

Una persona cercana va a pedirte que le ayudes financieramente, piénsalo antes de dar dinero porque, aunque parece de mucha confianza, uno nunca sabe lo que pueda pasar en el futuro.