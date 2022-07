Horóscopo de hoy sábado 09 de julio de 2022 con Padme Vidente

Aries: Todo problema debe solucionarse a momento, toda mentira y engaño debe ser expuesta y discutida, y perdonada. Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: Hay que evitar repetir los errores del pasado, y por ello es mejor que utilices nuevas técnicas. Hay que comportarse como si todo lo que haces lo hicieras por primera vez, pues esa es la única actitud que te va a permitir encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: saca de tu mente todo pensamiento negativo que te haga daño o te conduzca a caer en los mismos errores. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: No deben guiar tus decisiones hacia ella, pues en ese terreno lo que cuenta es tu corazón, y nada más que tu corazón. Al fin y al cabo, nadie es perfecto, y cada uno tiene derecho a sus cuentas pendientes. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Es preciso que hoy hagas un ejercicio de introspección (a solas o en compañía) para que encuentres aquellos recuerdos que siguen haciendo daño. Una vez que lo hagas, debes considerar verte con los protagonistas de esas memorias y confrontarlos. De ser posible hacerlo, te permitirá hacer el cierre que te mereces. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Lo que te mantiene fuera del radar de la persona que te gusta es una humildad mal entendida, y es necesario que le pongas fin. O dejarías pasar a una verdadera oportunidad para que el amor de tu vida entre en tu corazón. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: No esperes a que un síntoma de cuidado te haga tomar las medidas que hasta ahora has pasado por alto. Prevén, pues es la mejor medicina. Ante todo, cuida de tus ojos, pues las tendencias marcan que pueden verse afectados si no tienes los cuidados suficientes. Si usas gafas, tal vez sea momento de revisar su graduación. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos mes de julio 2022

Escorpio: Hoy hay buenas posibilidades de que ese acercamiento a la persona que te interesa sea más efectivo. Las tendencias astrales te favorecen, y hacen que su corazón esté más abierto a tu encanto. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Hay que prepararse para un periodo en donde se va a exigir un nuevo nivel de esfuerzo de tu parte. Con ese fin debes encontrar tu equilibrio mental y físico, en una nueva armonía. Considera empezar sesiones de yoga y de entrenamiento físico, de modo que cubras cuerpo y mente con tu nueva disciplina. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: En parte, porque se creen que mereces algo mejor, y en parte, porque los celos también juegan entre amigos. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Esta agua, de la que hablamos, es una persona que va a entrar en tu vida y es muy diferente a todas las que te han atraído en el pasado… Y es por ello que debes considerarla. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Este es un buen día para que recuperes la energía que aporta el dar, sin segundas intenciones ni espera de recompensa. De modo que junta aquellos que no uses y aquellos que te sobre, y dalo a quien lo necesite. Ve tu horóscopo completo aquí...