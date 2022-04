Horóscopo de hoy sábado 2 de abril de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: El corazón frío no te sirve de nada, deja de ser distante, deja de marcar tu raya y acércate a remediar lo que sacaste de balance en días anteriores. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Estarás muy sentimental y sensible, tu actitud amorosa y condescendiente te puede abrir el corazón de quien menos esperas y llevarte una sorpresa muy agradable. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Necesitas sentir otra vez libertad, has estado demasiado ligado a situaciones y personas que no te dejan sentirte en control de tu vida. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: Los momentos con la familia serán de crecimiento y sorpresas, el tiempo que dediques a tu hogar estos días te darán la oportunidad de enterarte de situaciones que necesitan de tu corazón y criterio para salir adelante. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Tienes toda la actitud para llegar a las metas. La vida por fin te hace justicia, te sientes vital y feliz con las decisiones de vida que has estado tomando. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Encuentras comprensión y sinceridad en personas que jamás pensaste, puede ser que a partir de ahí nazcan nuevas y confiables amistades. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos y predicciones para el mes de abril de 2022.

Géminis: No descuides a los amigos, tienes la oportunidad de reencuentros llenos de diversión. te sentirás con ganas de hacer lo que has pensado por semanas enteras y tu actitud de enojo no te dejaba. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Cosechas lo que siembras, tu vida estará llena de recompensas, de alegrías y sobre todo de amor en equilibrio, día de arraigo profundo con la pareja. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Día de muchas posibilidades en el terreno amoroso, tendrás para escoger y saber y sentir que es lo que realmente le conviene a tu vida amorosa. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: No pienses que el caos te persigue, después del caos viene la calma y el crecimiento, respira profundo y sigue el camino que ese camino te llevará a la meta que tanto has deseado. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Te sentirás libre y confiado. En el amor no tendrás ningún obstáculo a sí que ve y haz la propuesta que tanto has pospuesto. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: El camino despejado, los planes siguen sin obstáculos, el amor camina seguro y cada día más fuerte. Se te puede presentar un viaje, no dejes pasar la oportunidad y realízalo. Ve tu horóscopo completo aquí...