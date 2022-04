Horóscopo de hoy sábado 23 de abril de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: Decide ya a dónde quieres moverte, ya sea un viaje, un cambio de trabajo, un cambio de casa etc. Este día tendrás la ventaja de mirar con claridad, pensar con claridad y enfrentar todo con el espíritu correcto. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Es tiempo de analizar tu forma de ser, no sigas con esa impulsividad mala. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Deja los celos, no son buenos para ti, ten más confianza y permite que la libertad forme parte de tu relación. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: Te cuesta admitir que te has equivocado. Revisa con atención cualquier documento, algunas cosas no están claras y podrían causarte problemas más adelante. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Estás enamorado, vale la pena entregarle todo a quien lucha por ti y nunca se rinde. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Estarás mimado y sentirás que todo mejora, trata de relajarte y déjate ayudar por la persona que te quiere, cálmate y te darás cuenta que estabas exagerando tus problemas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos y predicciones para el mes de abril de 2022.

Géminis: No tomes decisiones llevado por los celos. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Todo tiene un proceso de ser, ten calma, no te desesperes por el trabajo o el negocio que deseas, pronto llegará si sigues trabajando en ello y deseando con fuerzas todo lo que quieres. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: No es verdad que eres invisible, no es verdad que no tienes suerte, solo es un momento de flaqueza, pero llegará pronto la dicha a tu vida. ¡Eres un gran guerrero! Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: Estás más abierto a todo lo que signifique mejoras para tu vida afectiva, tu esfuerzo es valorado por el ser amado. Será un día de mucho trabajo, no podrás hacerte cargo de todo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Estarás muy emotivo y con mucha necesidad de afecto. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Busca qué es el verdadero amor, no en una persona, sino en tu propio bienestar, dar amor no es solo abrazos y besos, ve a futuro y piensa qué es lo que necesitan los dos. Ve tu horóscopo completo aquí...