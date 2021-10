Horóscopo de hoy Sagitario domingo 10 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Sagitario en la vida

Los astros te recomiendan que, ante todo, evites fingir que no ha pasado nada y, si es necesario, pide disculpas.

La persona que te atrae ha visto una fase muy negativa de ti y no sabes cómo borrar esa impresión, pero por ahora, no debes preocuparte por ello. Esa persona cree que tenías razón y que hiciste bien. Así que tú solo sigue siendo tan agradable como lo has sido hasta ahora.

Color de la semana: rojo.

