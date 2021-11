Horóscopo de hoy Sagitario lunes 8 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Sagitario en la vida

Regreso o reencuentro con una persona que formó parte de tu pasado hará que entres en un estado de melancolía. Cada etapa de la vida tiene sus momentos; buenos y malos, pero tienes que intentar recordar solo lo bueno, quedarte con lo positivo que has vivido.

De lo malo solo tienes que quedarte con lo que has aprendido para no volver a cometer el mismo error, pero no cierres puertas por rencor a nada ni a nadie.