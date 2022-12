Horóscopo de hoy Sagitario martes 20 de diciembre de 2022 con Padme Vidente.

Sagitario en la vida

Tienes que recordar hoy, todo lo que has avanzado en la vida y realizar un recorrido de lo que has logrado gracias a tus esfuerzos y a tu valor. Muchas veces has tenido que sobreponerte a hechos difíciles, pero a pesar de ello, has conseguido continuar con tu labor y con tu vida. Esto te demuestra lo que vales. Y lo más importante para ti, lo que te valoran los demás.