Horóscopo de hoy Sagitario martes 27 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Sagitario en el amor

Siempre has pensado que el amor es para siempre, pero ahora no lo tienes tan claro. Tiendes al victimismo, no todo es de color de rosa, ni blanco o negro.

Sagitario en la vida

Hoy te sentirás creativo en muchos aspectos y te manejarás muy bien en las comunicaciones de cualquier clase. Eso te hace irresistible a ojos de tus admiradores, pero tienes que ser más abierto a las críticas y escucharlas con inteligencia. Esta actitud te reportará mucho más bienestar que la presión a la que te sometes cada día.

