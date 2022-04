Horóscopo de hoy Sagitario martes 5 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Sagitario en la vida

Corta todo por lo sano y no dejes que te afecte más, ni una sola lagrima, ni un sólo pensamiento negativo. Yo sé que no todo está bien o como tú piensas que debería de estar, pero debes soltarlo y empezar a desahogarte con alguien de tu confianza. Tu corazón quiere llenarse de pasión, de amor, de cariño y no eres así, a ti te gusta estar bien, te gusta brillar, te gusta compartir, ser feliz, pero es cierto que estás pasando por un bache que poco a poco vas tratando de “tapar” pero que sigue ahí y que cuando menos te lo esperas vuelve a salir.

