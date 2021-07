Horóscopo de hoy Sagitario miércoles 28 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Sagitario en la vida

Aunque todo el mundo cree que los nacidos bajo tu signo no tienen remordimientos y son los peores para una relación, la realidad es que no es así. Más bien, se los guardan para dentro y los ignoran. Llevas algún tiempo haciendo ilusiones a alguien con algo que no va a pasar y, aunque aún no te hayas dado cuenta, Mercurio en Leo te abrirá los ojos. ¿Lo mejor para no sentirte culpable? Pedir perdón y sincerarte. ¡Todos los miedos están en tu cabeza!

Tu número de la suerte: 999